Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği (AKUB) Ekiplerinin Deprem Fotoğrafları Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği (AKUB) Ekiplerinin Deprem Fotoğrafları Sergisi Açıldı

Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği (AKUB) Ekiplerinin Deprem Fotoğrafları Sergisi Açıldı

Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği (AKUB) ekiplerinin Kahramanmaraş merkezli depremlerde çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, Kırklareli Valisi Birol Ekici tarafından açıldı. Vali Ekici, programda yaptığı konuşmada depremlere karşı duyarlı ve bilinçli olunması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin deprem bölgesinde olduğunu ve afetlere hazırlıklı olmanın önemini belirtti. Sergi, Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun'un çalışmaları anlatmasının ardından Vali Ekici ve beraberindekiler tarafından gezildi.

09.02.2024 13:07  Güncelleme: 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği (AKUB) ekiplerinin Kahramanmaraş merkezli depremlerde çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde düzenlenen programda, depremlere karşı duyarlı ve bilinçli olunması gerektiğini söyledi.

Afeti yaşayan birçok bölgede görev yaptığını ifade eden Ekici, Kahramanmaraş merkezli depremlerde de yaklaşık 2 ay Hatay'da bulunduğunu anlattı.

Depremlerden gerekli derslerin çıkarılması gerektiğini vurgulayan Ekici, "Allah korusun bir daha böyle afetler ve acılar yaşamayalım. Afetlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Türkiye bir deprem bölgesinde. Türkiye her zaman küresel ısınma, aşırı yağış gibi olaylara maruz kalabilecek bir coğrafyada. Bunlara hazırlıklı olursak can kurtarma, mal kurtarma açısından da avantajlı hale geliriz." diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun da deprem bölgesinde yaptıkları çalışmaları anlattı.

Konuşmaların ardından Vali Ekici ile beraberindekiler sergiyi gezdi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Kırklareli, Deprem, Deprem, Valilik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği (AKUB) Ekiplerinin Deprem Fotoğrafları Sergisi Açıldı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 18:40:44. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği (AKUB) Ekiplerinin Deprem Fotoğrafları Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement