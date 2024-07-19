Kırklareli'nde 14 hükümlü ve 33 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 14 hükümlü ve 33 kişi yakalandı

Kırklareli'nde, çeşitli suçlardan aranan 14 hükümlü ve 33 kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Denetimler sonucunda 33 kişi gözaltına alınırken, hükümlüler adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

19.07.2024 08:39
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Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 14'ü hükümlü 33 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde 33 kişi gözaltına alındı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler ise adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Kırklareli, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 14 hükümlü ve 33 kişi yakalandı - Son Dakika

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