Kırklareli'nde Anneler Günü Töreni

10.05.2026 18:28
Kırklareli Anneler Derneği, Anneler Günü dolayısıyla çelenk töreni düzenledi ve annelerin önemini vurguladı.

Anneler Derneği Şube Başkanı Hülya Koyuncu ile dernek üyeleri, Atatürk Anıtı ile Zübeyde Hanım büstüne çelenk bıraktı.

Koyuncu, törende yaptığı konuşmada, Anneler Günü'nün kutlu olması temennisinde bulundu.

Anne olmanın yalnızca bir evlat büyütmekten ibaret olmadığını ifade eden Koyuncu, sabrın, şefkatin ve karşılıksız sevginin hayat bulmuş hali olduğunu söyledi.

Annelerin, ailelerin en güçlü temelini oluşturduğunu belirten Koyuncu, "Çocuğunun ilk öğretmeni, ilk yol göstereni ve en güvenli limanıdır. Türk Anneler Derneği Kırklareli Şubesi olarak Anneler Günü'nü birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Törene, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'un eşi Özge Bulut, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Burak Süzülmüş, eşi Nehir Süzülmüş, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Kürşad Yamaner ve eşi Filiz Yamaner ile dernek üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'u yine pişman etti
İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar
İnanılmaz anlar! Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
