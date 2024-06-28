Kırklareli'nde Koruyucu Aile Sayısı Artıyor - Son Dakika
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Kırklareli'nde Koruyucu Aile Sayısı Artıyor

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, kentte koruyucu aile sayısının 47'ye yükseldiğini belirtti. Özbaş, koruyucu aile uygulamasının çocukların başarılarını artırdığını ve imkanı olan tüm ailelerin koruyucu aile olmasını önerdiğini söyledi. Kırklareli'nde 37 ailede 47 çocuğun bulunduğunu ifade eden Özbaş, koruyucu aile olan vatandaşlara teşekkür etti.

28.06.2024 10:17
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Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, kentte koruyucu aile sayısının 47'ye yükseldiğini belirtti.

Özbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koruyucu aile sayısını arttırmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Koruyucu aile uygulaması ile çocukların başarılarının arttığını gözlemlediklerini ifade eden Özbaş, imkanı olan tüm ailelerin koruyucu aile olmasını önerdi.

Koruyucu aileye teslim edilen çocuğun her türlü takibinin yapıldığını anlatan Özbaş, "Bizim koruyucu ailelerde ilk tercihimiz çocuğun kendi ailesinden olan anneanne, babaanne, hala, teyze, amca, dayı gibi kendi sosyal çevresinde bakılmasını sağlamak. Eğer bu yoksa dışarıdan bir koruyucu aile olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Çocuğun eğitim, sağlık ve her türlü bakımı bize ait. Aile çocuğu evlat edinmiş gibi alıyor ancak biz her türlü takibi yapıyoruz." diye konuştu.

Kırklareli'nde 37 aile de 47 çocuğun bulunduğunu ifade eden Özbaş, koruyucu aile olan vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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