Kırklareli'nde Mahallemde Hareket Var etkinliğinde vatandaşlar egzersiz yaptı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Mahallemde Hareket Var etkinliğinde vatandaşlar egzersiz yaptı

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Kırklareli'nde fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak amacıyla 'Mahallemde Hareket Var' etkinliği düzenlendi. Cumhuriyet Mahallesi Spor ve Yaşam Parkı'ndaki etkinlikte vatandaşlar uzmanlarla egzersiz yaptı, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit aktivitenin önemini vurguladı.

Kırklareli'nde düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla "Mahallemde Hareket Var" etkinliği gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Mahallesi Spor ve Yaşam Parkı'nda düzenlenen programda katılımcılar, uzmanlar eşliğinde çeşitli egzersiz ve spor faaliyetlerinde bulundu.

Hareketsiz yaşamın neden olduğu sağlık sorunlarına dikkati çeken İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Cerit, günlük yaşamda düzenli fiziksel aktivitenin önemini vurguladı.

Egzersizin sadece beden sağlığını değil, ruh sağlığını da olumlu etkilediğini belirten Cerit, "Haftada en az birkaç gün yapılan orta şiddetteki yürüyüş ve egzersizler, kronik hastalıklardan korunmada en etkili yöntemlerden biridir. Tüm vatandaşlarımızı daha hareketli bir yaşam tarzını benimsemeye davete ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Cerit, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Zafer Balcı, sağlık personeli ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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