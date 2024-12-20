Kırklareli\'nde Muhtarlarla Toplantı

Kırklareli Valiliğince Demirköy ilçesinde muhtarlarla toplantı düzenlendi.
Vali Uğur Turan başkanlığında, Orman İşletme Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıya Demirköy Kaymakam Vekili Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Belediye Başkanı Recep Gün, kurum müdürleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.
Toplantıda köylerdeki yatırımlar, altyapı çalışmaları ve projeler değerlendirildi, bağımlılıkla mücadele, gıda israfının önlenmesi ve güvenlik konuları görüşüldü.
Turan, daha sonra muhtarların isteklerini dinledi.
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