Kırklareli'nde Suç Örgütüne Operasyon

20.05.2026 11:29
Kırklareli merkezli yapılan operasyonda 8 şüpheliden 7'si tutuklandı, örgüt elebaşları firarda.

Kırklareli merkezli 3 ilde, kamuoyunda "Çirkinler" ve "Casperler" olarak bilinen suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, müşteki T.T'ye ait Karakaş Mahallesi Hasan Paşa Caddesi'nde park halindeki araca yönelik silah saldırı ile aynı kişiye ait Şükrü Nail Caddesi'nde alkollü bir mekana yapılan silahlı tehdit ve haraç olayına ilişkin soruşturma başlattı.

Savcılık, her iki olaya karışan şüphelilerin "Çirkinler" ve "Casperler" olarak bilinen suç örgütleriyle bağlantılı olduğunu belirledi.

Soruşturma kapsamında 3 ay süren teknik takip sonucu aralarında örgüt elebaşları F.A, H.K.A, G.A. ile K.D'nin de bulunduğu 12 şüpheli tespit edildi.

Kırklareli merkezli İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, şüpheli Y.E.D, A.A, D.E.K, M.Y, A.C.A, F.S, O.S. ile C.Ç. yakalandı. Örgüt elebaşlarının ise yurt dışında firari olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden D.E.K. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, 7'si ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "birden fazla kişiyle birlikte silahla ve örgütün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak silahlı suç örgütüne yarar sağlamak" ve "yağma" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA

