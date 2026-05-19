Kırklareli'nde Tarımsal Üretim Toplantısı

Kırklareli'nde Tarımsal Üretimin Planlanması Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, tarımsal üretimde verimliliği artıracak yeni modeller, ekim alanlarının optimizasyonu ve kaynakların etkin kullanımı konuları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Tanrıseven, planlı üretimin hem üretici hem de ülke ekonomisi için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, kurumlar arası eş güdümün önemine dikkat çekti.

İl Jandarma Komutanı Eskitürk'den ziyaret

Kırklareli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca'yı makamında ziyaret etti.

Eskitürk ile Karaca bir süre görüşerek yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Karaca, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Eskitürk'e teşekkür etti.