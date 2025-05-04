Kırklareli\'nde Yağmur ve Şükür Duası

Kırklareli Valisi Uğur Turan, yağmur ve şükür duasına katıldı.

Arizbaba köyünde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı.

Turan, yaptığı konuşmada yağmur ve şükür duası programlarında dualar edilip, birlik ve beraberliğin sağlandığını söyledi.

Düzenlenen programların hepsine katılmaya çalıştığını ifade eden Turan, su kaynaklarının dikkatli ve bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.

Konuşmaların ardından vatandaşlara pilav ve ayran ikramında bulunuldu.