Kırklareli'nden kısa kısa

12.02.2026 12:33
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, aile ziyaretlerine devam ediyor.

Özderin, Kıbrıs gazisi Bekir Özden ve ailesini evinde ziyarette bulundu.

Gazi Özden ile bir süre sohbet eden Özderin, isteklerini dinledi.

Her fırsatta şehit ailesi, gazi ve yaşlıları evlerinde ziyarette bulunduğunu ifade eden Özderin, devletin her zaman yanlarında olduğunu kaydetti.

Kadastro Mahkemesi Hakimi Şimşek hayatını kaybetti

Kırklareli Adliyesinde Kadastro Mahkemesi Hakimi olarak görev yapan Burçay Şimşek (30) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, iki gün önce rahatsızlanarak Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Şimşek tedavi altına alındı.

Şimşek'in bugün hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: AA

