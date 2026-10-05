Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

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Pehlivanköy Kaymakamı Ahmet Murat Türbe, şehit ailesine ziyarette bulundu.

Pehlivanköy Kaymakamı Ahmet Murat Türbe, şehit ailesine ziyarette bulundu.

Türbe, şehit İlhan Aksu'nun Pehlivanköy'de yaşayan ailesini evlerinde ziyaret etti.

Şehit ailesiyle sohbet eden Türbe, ailenin taleplerini dinledi.

Şehit ailelerinin Türk milletine bırakılmış en değerli emanetler olduğunu ifade eden Türbe, ailelerin istek ve ihtiyaçlarının en kısa sürede karşılanması gerektiğini kaydetti.

Eğitim Güvenliği Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı

Lüleburgaz'da Eğitim Güvenliği Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı.

Lüleburgaz Kaymakamı Ayhan Işık başkanlığında, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, okul çevrelerinde alınan mevcut güvenlik tedbirleri, denetim faaliyetleri, servis güvenliği, okul giriş, çıkış saatlerinde yaşanan yoğunluk ve risk oluşturan unsurlar görüşüldü.

Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Özderin'den esnaf ziyareti

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, halk pazarında esnaf ziyaretinde bulundu.

Pazar esnafıyla sohbet eden Özderin, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Her fırsatta esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelmeye özen gösterdiğini ifade eden Özderin, esnaflara hayırlı ve bereketli kazanç diledi.

Kaynak: AA
Ahmet MuratPehlivanköyKırklareliGüncelSon Dakika

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