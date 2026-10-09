Kırklareli Pınarhisar'da hayvancılık işletmelerinde hayvan sağlığı denetimi sürüyor

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde hayvancılık işletmelerinde hayvan sağlığı ve bakım koşullarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Pınarhisar İlçe Müdürlüğü teknik personeli, ilçede faaliyet gösteren hayvancılık işletmelerinde düzenli olarak yürüttüğü denetim çalışmalarını sürdürüyor.

Saha incelemeleri kapsamında işletmeleri ziyaret eden uzman ekipler, hayvanların genel sağlık durumlarını kontrol ederek bakım, besleme ve barınma koşullarını detaylıca inceledi.

Ekipler, hayvan sağlığının korunması, salgın hastalıkların önlenmesi ve kaliteli üretimin sürdürülebilirliği amacıyla saha denetimlerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi.