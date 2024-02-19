Kırklareli Valisi Birol Ekici, Nil Aktaş\'ı tebrik etti

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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Afyonkarahisar'da düzenlenen U-17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nil Aktaş'ı tebrik etti.

Ekici, yaptığı yazılı açıklamada Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü sporcusu Aktaş'ın güreş şampiyonasında Kırklareli'ni en iyi şekilde temsil ettiğini belirtti.

Sporcunun başarısıyla gurur duyduklarını ifade eden Ekici, Aktaş'ın başarılarının devamını diledi.

TEKNOFEST başvuruları

Vize'de ortaokul öğrencileri 3 proje ile Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e başvuruda bulundu.

Namık Kemal Ortaokulundan 8 öğrenci, bu yıl Adana'da yapılacak TEKNOFEST'te İnsanlık Yararına Teknoloji dalında 3 proje ile yarışacak.

Öğrenciler, TEKNOFEST'e "Enkaz tanımayan deprem robotu", "Güneş giren evler" ile "Güneş aydınlatır" projeleri ile katılacak.

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, öğrencilere yarışmada başarılar diledi.

Afetlerden korunma ve çadır kurma eğitimi verildi

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde afetlerden korunma ve çadır kurma eğitimi düzenlendi.

Gerçekleştirilen eğitimde, sağlık personeline afetler ve korunma bilinci hakkında bilgi verildi.

Afet malzemeleri tanıtılan programda sağlık personeline çadır kurma eğitimi verildi.