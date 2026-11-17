Kırklareli Valisi Uğur Turan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu ile Pehlivanköy Akademi Spor Kulübü yöneticileri, antrenörleri ve sporcularından oluşan heyeti makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, heyetle bir süre görüşen Turan, kulübün sportif faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, Pehlivanköy Akademi Spor Kulübüne çalışmalarında ve müsabakalarında başarı diledi.