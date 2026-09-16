Kırklareli Valisi Turan, Tuğgeneral Yıldızhan'ı makamında kabul etti
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize 41'inci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Suat Yıldızhan'ı valilik makamında kabul etti. Görüşmede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Turan, Yıldızhan'a görevinde başarılar diledi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize 41'inci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Suat Yıldızhan'ı kabul etti.
Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Turan, Tuğgeneral Yıldızhan ile bir süre görüşerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, Yıldızhan'a görevinde başarılar diledi.
Kaynak: AA
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