Kırklareli Valisi Uğur Turan Lüleburgaz\'da Kurum Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Güncel

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde kurumları ziyaret etti.

Turan, ilk ziyaretini Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce'ye gerçekleştirdi.

Ziyarette Yüce'den brifing alan Turan, planlanan ve tamamlanan yatırımları değerlendirdi.

Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Görk, Belediye Başkanı Murat Gerenli ile İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Lüleburgaz Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Lüleburgaz temsilciliğini ziyaret etti.

Ramazan Yaman Huzurevinde yaşlılarla bir araya gelen Turan, yaşlıların isteklerini dinledi.