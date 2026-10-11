Kırklarelispor Başkanı Can, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Altınöz\'ü ziyaret etti

Kırklareli spor Kulübü Başkanı Volkan Can, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz'ü ziyaret etti.

Altınöz'ün makamında gerçekleşen ziyarette, kentte eğitim ve spor alanında yürütülen çalışmalar ile hayata geçirilebilecek ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altınöz, sporun gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimindeki önemine değinerek Can'a teşekkür etti.

Can ise Kırklarelispor olarak eğitime ve gençliğe her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Bisiklet turu düzenlendi

Lüleburgaz ilçesinde, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Lüleburgaz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce organize edilen etkinliğe bisiklet toplulukları ilgi gösterdi.

Lüleburgaz Yıldızları Bisiklet Akademisi'nden (LYBA) başlayan etkinlik Düğüncübaşı köyünde sona erdi.

Etkinlikle, vatandaşlara düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılması ve amatör spor bilincinin yaygınlaştırılması hedeflendi.