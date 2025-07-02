Kırkpınar\'a Yoğun İlgi

"Yağlı güreşin olimpiyatı" sayılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne'ye gelen ziyaretçiler, otellerde yoğunluk oluşturdu.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 4 Temmuz Cuma günü Sarayiçi Er Meydanı'nda başlayacak.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde bulunan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni yerinde takip etmek isteyen yerli ve yabancı izleyiciler, otel rezervasyonlarını günler öncesinden yaptırdı.

Turizm Otel Yöneticileri Derneği Edirne Temsilcisi Can Pekbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırkpınar dolayısıyla otellerde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Kırkpınar'ın kenti hareketlendirdiğini ifade eden Pekbaş, "Her zaman olduğu gibi bu sene de güzel bir yoğunluk bekliyoruz. Türkiye, Balkanlar ve dünyanın farklı yerlerinde izleyiciler Kırkpınar için Edirne'ye gelmeye başladı." dedi.

Pekbaş, Kırkpınar'ın yoğunluğuna göre hazırlıkların yapıldığını dile getirdi.

Kırkpınar'ın binlerce turisti kente çektiğini aktaran Pekbaş, şunları kaydetti:

"Özellikle hafta sonu büyük bir yoğunluk olacaktır. Kırkpınar'ın şanına yakışır bir doluluk bekliyoruz. Hafta sonu için rezervasyonlar oldukça yoğun. Otellerin yanı sıra restoranlar ve diğer işletmelerde hazırlıklar yapıldı. Gelecek misafirlere en iyi hizmeti vermek için elimizden geleni yapacağız. Ülkemizden ve dünyanın farklı ülkelerinden tüm güreşseverleri şehrimize bekliyoruz."