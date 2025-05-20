Kırmızı Bültenle Aranan 4 Suçlu Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 4 suçlunun Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu, kırmızı bültenle aranan 4 suçlu Gürcistan'da yakalanarak, Türkiye'ye iadeleri sağlandı. Yakalananlardan F.B., 'Uyuşturucu ticareti', S.D., 'Uyuşturucu ticareti' ve 'Yağma', M.T., 'Yakın akrabayı öldürme' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma', E.Ö., 'Yağma' ile 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kırmızı bültenle aranıyordu.