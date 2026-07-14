Kırmızı Işıkta Motosiklet Kazası - Son Dakika
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Kırmızı Işıkta Motosiklet Kazası

Kırmızı Işıkta Motosiklet Kazası
14.07.2026 12:13
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Ataşehir'de kırmızı ışığı ihlal eden motosiklet, otomobille çarpıştı, sürücü yara almadı.

ATAŞEHİR'de kırmızı ışıkta geçen motosiklete caddeye çıkan otomobil çarptı. Kaza, başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 06.50 sıralarında İçerenköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü, trafik ışığının kırmızı yandığı sırada durmayarak kavşağa girdi. Bu sırada caddeye çıkan otomobil motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün yaralanmadığı belirlendi. Kaza anı ise başka bir otomobilin araç kamerasınca kaydedildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Ataşehir, Olaylar, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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