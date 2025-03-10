Kırsalda Kurulan Telsiz Sistemi ile Dünya ile İletişim Kuruluyor

Köye telsiz sistemi kurdu, dünya ile haberleşiyor

SAMSUN - Samsun'un Canik ilçesinde kırsal mahallede yaşayan bir vatandaş, kurduğu telsiz sistemi ile dünyanın her yeri ile muhabere yapabildiğini söyledi.

Samsun Radyo Amatörleri Hava ve Doğa Sporları Derneği Başkanı İlyas Çetin, Üçpınar Mahallesi'ndeki evinde hobi amaçlı bir telsiz sistemi kurdu. 18 bin km mesafeye kadar insanlarla iletişime geçebilen bir telsiz sistemi kurduğunu belirten Çetin, yaptığının tamamen kanunlara uygun olduğunu açıkladı.

Vali Yardımcısı Vekili/Canik Kaymakamı Şeref Aydın ve Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, İlyas Çetin'i evinde ziyaret etti. Evine konuk ettiği Başkan Sandıkçı ve Kaymakamı Aydın'a telsiz sistemini anlatan İlyas Çetin, kurduğu sistem ile dünyanın her yeri ile iletişime geçebildiğini ifade etti. Çetin, telsiz ile Başkan Sandıkçı'yı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde vatandaşlarla görüştürdü.