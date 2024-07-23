Kırşehir'de 132 Proje Devam Ediyor - Son Dakika
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Kırşehir'de 132 Proje Devam Ediyor

Kırşehir\'de 132 Proje Devam Ediyor

Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Hüdayar Mete Buhara başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Buhara, Kırşehir'de devam eden 132 projenin toplam tutarının 17 milyar 80 milyon lira olduğunu belirtti. Tamamlanan projelerin yanı sıra, hedeflenen sürelerde tamamlanması için çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

23.07.2024 14:59
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Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Hüdayar Mete Buhara başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Gönüldağı Salonu'ndaki toplantıda konuşan Buhara, Kırşehir'de projelerin devam ettiğini belirtti.

Kırşehir'de finansmanı genel bütçe ve mahalli idare bütçeleri ile karşılanan 132 projenin toplam tutarının 17 milyar 80 milyon lira olduğunu vurgulayan Buhara, "Projelerden 16'sı tamamlanmış olup, devam eden yatırımlarımızın hedeflenen sürelerde tamamlanması, kontrol, denetim ve takiplerinin yerinde ve zamanında yapılması, varsa projeye engel durumların zamanında tespiti ve çözümü konusunda gayretli çalışmalarımıza hep birlikte devam etmekteyiz. Kurulda alınacak kararların hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda, yatırımcı kuruluşlar projelerle ilgili bilgi verdi.

Kaynak: AA

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