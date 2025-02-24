Kırşehir'de Anadolu'dan Türküler Korosu Konseri Düzenlendi

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(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi, Anadolu'dan Türküler Korosu Konseri düzenledi. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Müzik alanında dahil olan ilk şehir olarak, verdiğimiz taahhütleri yerine getiriyor ve Anadolu'nun ruhunu taşıyan farklı grupları, koroları ve solistleri Kırşehirli hemşehrilerimizle buluşturarak müziğin başkenti Kırşehir'de farklı bir iklim yaratıyoruz" dedi.

Kırşehir'de Battal Macar ile Anadolu'dan Türküler Korosu Konseri, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Konserle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Müzik alanında dahil olan ilk şehir olarak, verdiğimiz taahhütleri yerine getiriyor ve Anadolu'nun ruhunu taşıyan farklı grupları, koroları ve solistleri Kırşehirli hemşehrilerimizle buluşturarak müziğin başkenti Kırşehir'de farklı bir iklim yaratıyoruz. Kültür sanat alanında yaptığımız birçok konser, panel ve sempozyum gibi çalışmalarla kültürümüze inanarak sahip çıkıldığında ve onun da en iyi şekilde temsil edildiğinde şehrimiz ve ülkemiz adına güzel sonuçlar elde edilebileceğini göstermiş oluyoruz. Türkülerin, şarkıların dili evrensel bir dildir ve tüm müzik türleri, insana ve hayata dair duygu ve duyarlılıkları içinde taşır. Yaşanmışlıkları içinde barındıran türkülerimiz gelecek kuşaklara bırakacağımız en önemli kültürel değerlerimiz arasında yer alır. Bu kapsamda Anadolu'dan Türküler Korosu'nun Battal Macar ile gerçekleştirdiği Türkü Gecesinin hazırlanmasında ve sunumunda tüm emeği geçenleri kutluyorum."