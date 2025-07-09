Kırşehir'de Keneye Karşı Keklik Salımı - Son Dakika
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Kırşehir'de Keneye Karşı Keklik Salımı

Kırşehir\'de Keneye Karşı Keklik Salımı
09.07.2025 12:31
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Kırşehir'de doğaya 600 kınalı keklik salındı, keneyle biyolojik mücadele destekleniyor.

Kırşehir'de keneyle mücadele amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünce doğaya 600 kınalı keklik salındı.

DKMP Kırşehir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Kapıçam Keklik Üretim İstasyonu'ndan kente getirilen keklikler, Kaman ve Akpınar ilçelerindeki dağlık ve ormanlık alanlara bırakıldı.

Keneyle biyolojik mücadeleye destek olmak, doğal dengenin korunması ve yaban hayatını güçlendirmek amacıyla getirilen 600 kınalı keklik, ekolojik özellikleri dikkate alınarak belirlenen doğal yaşam alanlarına salındı.

Kekliklerle hem hayvan varlığı zenginleşecek hem de kimyasal ilaç kullanmadan doğal yollarla halk sağlığını tehdit eden keneyle mücadele edilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de Keneye Karşı Keklik Salımı - Son Dakika

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