Kırşehir'de Kültürel Varlık Çalıştayı - Son Dakika
Kırşehir'de Kültürel Varlık Çalıştayı

27.03.2026 17:13
Kırşehir'de "Kültür Varlıklarının Genç Nesillere Tanıtımında Sivil Toplumun Rolü" çalıştayı gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Oruç Reis Gençlik Derneği tarafından düzenlenen çalıştay, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Kongre Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Çalıştayda konuşan Kırşehir Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, çalıştayın önemine değinerek, kültür varlıklarının korunması, tanıtımının gelecek nesillere taşınması için duyarlılık gerektiğini belirtti.

Bir millet için kültürel değerlerin onları var eden unsurlar arasında olduğunu hatırlatan Çetinkaya, genç nesillere somut ve soyut tüm kültürel değerlerin ulaştırılarak, sürdürülebilir devlet uygulamaları gerçekleştirilebileceğini söyledi.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de bilgi ve teknolojiye erişimin çok hızlı olduğu bir çağda yaşadıklarını, kültürel aidiyetin zayıfladığını söyledi.

Karahocagil, kültürel değerlerin genç nesillere aktarılarak, onların kökleriyle bağlarının güçlü tutulmasının geleceğin inşa edilmesini de sağlayacağını dile getirdi.

Çalıştayda, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mustafa Doğan'ın yanı sıra diğer katılımcılar da konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Kırşehir, Etkinlik, Kültür

