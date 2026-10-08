Kırşehir'de sahte alkol operasyonunda araçta 40 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Kırşehir'de sahte alkol operasyonunda araçta 40 litre etil alkol ele geçirildi

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Kırşehir\'de sahte alkol operasyonunda araçta 40 litre etil alkol ele geçirildi
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Kırşehir'de sahte alkol üretimi ve satışını önlemeye yönelik operasyonda kent merkezinde durdurulan araçta 40 litre etil alkol bulundu. Ele geçirilen alkolle ilgili O.S. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 40 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkol üreten, satışını yapan ve piyasaya sürmek isteyenlerin yakalanması ve halk sağlığının korunması amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, kent merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 40 litre etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili O.S. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
KırşehirGüvenlik3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de sahte alkol operasyonunda araçta 40 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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