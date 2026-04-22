Kırşehir\'de Sahte Plaka Operasyonu

Kırşehir'de evinde sahte plaka bastığı belirlenen zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar kapsamında A.Y.A'nın evinde sahte plaka bastığı bilgisine ulaştı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada, 19 sahte plaka, 11 araç tescil belgesi, montaja hazır araç şasesi, tabanca, av tüfeği ve 52 fişek ele geçirildi.
Zanlı hakkında, "resmi belgede sahtecilik" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.
