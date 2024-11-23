Kırşehir Valisi Demiryürek'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika
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Kırşehir Valisi Demiryürek'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

23.11.2024 17:18
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Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demiryürek, mesajında, kutsal bir vazifeyi yerine getiren öğretmenlerin, çocuklar ve gençlerin geleceğe donanımlı bir şekilde hazırlanmasında ve yarınların inşa edilmesinde büyük rol üstlendiklerini belirtti.

Genç nesillerin çağın gereklerine uygun iyi bir eğitim almasının önemine değinen Demiryürek, ülke olarak genç nesilleri tarihini bilen, dinamik, açık fikirli, çalışkan, üretken, bilgili ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Demiryürek, "Elimizin kalem tutmaya başladığı andan itibaren daima yanımızda olan, sevgisi, sabrı, hoşgörüsü ve yaptığı fedakarlıklarla hayatımızda müstesna yer edinen öğretmenlerimiz, bizleri çağın gereklerine göre yetiştirerek bilgiyle donatmakta, bununla birlikte milli ve manevi değerlerimizi bizlere aşılayarak iyi bir insan ve vatandaş olmamız için çaba göstermektedir. Öğretmenlerimizin bilim ve teknolojinin ışığında çocuklarımıza vereceği her eğitim, onlara yeni ufuklar açacağı gibi benliklerindeki sorumluluk duygusu ve gayretin de artmasına yardımcı olacaktır. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, şehit olan ve ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anarken, tüm öğretmenlerimizin gününü içtenlikle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırşehir Valisi Demiryürek'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir Valisi Demiryürek'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika
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