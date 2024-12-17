Kış Uykusuna Yatamayan Ayılar Şehir Merkezine İndi

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Kar temizleme çalışması yapan ekipler kış uykusuna yatmayan ayılarla karşılaştı

ARTVİN - Artvin il merkezinde karla mücadele çalışmaları sırasında belediye ekipleri, çevre yolunda bir anne ve 3 yavru boz ayıyla karşılaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Orta Mahalle ile Yeni Mahalle arasındaki çevre yolunda iş makinesiyle kar küreme çalışması yapan Özgen Uçar, kaldırımda yürüyen ayıları fark etti. Aracın sesinden ürken yavru ayılardan ikisi bariyerlerden atlayarak hızla gözden kaybolurken, diğer iki ayı bir süre kaldırımda koştuktan sonra bariyerlerden atlayarak gecenin karanlığında ortadan kayboldu.

Kış uykusuna yatamayan ve yiyecek arayışıyla şehir merkezine kadar inen ayılar, vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Cep telefonu kamerasına yansıyan bu anlar, sosyal medyada da ilgi gördü.

Yetkililer, ayılarla karşılaşılması durumunda sakin olunması ve yetkililere haber verilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.