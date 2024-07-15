Kıskaç-22 Operasyonlarında 74 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kıskaç-22 Operasyonlarında 74 Şüpheli Gözaltına Alındı

Son 4 günde 27 ilde düzenlenen Kıskaç-22 operasyonlarında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik olarak 74 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin örgütün farklı yapılanmalarında faaliyet gösterdikleri ve çeşitli suçlamalarla karşı karşıya oldukları belirlendi. Operasyonlarda döviz, Türk lirası ve altın gibi maddi değerler ile dijital materyallere el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ederek, terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

15.07.2024 12:17
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Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik son 4 günde 27 ilde düzenlenen Kıskaç-22 operasyonlarında 74 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Adana, Ankara, Antalya, Ardahan, Aksaray, Bartın, Bursa, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Isparta, İzmir, Karaman, Kocaeli, Konya, Kütahya, Kırşehir, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Tokat'ta FETÖ'ye yönelik Kıskaç-22 operasyonları düzenlendi.

Son 4 gündür süren operasyonlarda gözaltına alınan 74 şüphelinin, örgütün sözde "adliye, askeri, emniyet mahrem ve güncel yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları belirlendi.

Zanlıların, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, daha önce gözaltına alınan şüphelilerin ifade ve teşhislerinde isimlerinin geçtiği, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu anlaşıldı.

Operasyonlarda yüklü miktarda döviz, Türk lirası ve altın ele geçirilirken, dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların işbirlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıskaç-22 Operasyonlarında 74 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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