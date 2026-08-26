Kit Harington, Harry Potter Dizisine Katıldı

"Game of Thrones" dizisindeki "Jon Snow" karakteriyle tanınan İngiliz oyuncu Kit Harington, HBO'nun yeni "Harry Potter" dizisinin 2. sezon kadrosuna "Gilderoy Lockhart" karakteriyle katıldı.

HBO Max'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, daha önce Nicolas Hoult'un canlandıracağı belirtilen "Gilderoy Lockhart" rolünü, oyuncunun yoğun çalışma programı nedeniyle projeden ayrılması üzerine Kit Harington'ın devraldığı açıklandı.

J.K. Rowling'in "Harry Potter ve Sırlar Odası" kitabında önemli yere sahip olan "Lockhart", Hogwarts'ta karanlık sanatlara karşı savunma dersini veren, kendisini ünlü bir büyücü olarak tanıtan ancak gerçekte başkalarının başarılarını sahiplenen bir karakter olarak öne çıkıyor.

"Lockhart" karakterini daha önce 2002 yapımı "Harry Potter ve Sırlar Odası" filminde Kenneth Branagh canlandırmıştı.

J.K. Rowling'in 7 kitaplık roman serisinden uyarlanan ve hikayeyi yeni bir oyuncu kadrosuyla ekranlara taşıyacak olan HBO yapımı dizinin, "Harry Potter ve Felsefe Taşı" kitabını temel alan 8 bölümlük ilk sezonu 25 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak.

Yapımda başrolleri üstlenen çocuk oyunculardan Dominic McLaughlin "Harry Potter", Arabella Stanton "Hermione Granger", Alastair Stout ise "Ron Weasley" rolünde seyirci karşısına çıkacak.