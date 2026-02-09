Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin Bölgesel Eğitimleri, Ayvalık'ta Başladı - Son Dakika
Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin Bölgesel Eğitimleri, Ayvalık'ta Başladı

09.02.2026 15:32  Güncelleme: 16:52
Kıyı Ege Belediyeler Birliği, üye belediyelerin kurumsal kapasitesini artırmak amacıyla Ayvalık'ta bölgesel eğitimler düzenliyor. Başarılı uygulamalar ve sorunların çözümü üzerine deneyimlerin paylaşılacağı eğitim programının faydalı olacağı vurgulanıyor.

(BALIKESİR) - Kıyı Ege Belediyeler Birliği'ne üye belediyelerin kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen bölgesel eğitimler toplantısı, Ayvalık Kırlangıç Yaşam Merkezi Tarihi Sabunhane'de başladı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin bölgesel eğitimleri, Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde başladı. Kıyı Ege Belediyeler Birliği'ne üye belediyeleri ilçede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mesut Ergin, yerel yönetimlerin sahada karşılaştığı güncel sorunların ele alındığı eğitim programının faydalı bir çalışma olduğunu belirtti. Ergin, bu tür organizasyonların belediyeler arası ortak dil ve uygulama birliğinin gelişmesine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Yerel yönetimlerin yalnızca hizmet üreten kurumlar olmadığına değinen Ergin, günlük çalışma hayatında karşılaşılan pek çok sorunun, doğru bilgiye zamanında erişim ve ortak uygulama diliyle çok daha sağlıklı biçimde çözülebileceğini belirtti.

Bölgesel eğitimlerin en önemli özelliğinin teorik bilginin yanı sıra uygulamaya dönük deneyimlerin paylaşımına imkan tanıması olduğunun altını çizen Ergin, "Bu sayede belediyeler arasında bilgi ve tecrübe aktarımı güçleniyor. Bu programın hayata geçirilmesinde emeği geçen Kıyı Ege Belediyeler Birliği yöneticilerimize, eğitmenlerimize ve katkı sunan tüm belediyelerimize teşekkür ediyorum. Eğitimlerin hepimiz için verimli ve yol gösterici olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Güncel, Ege, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
