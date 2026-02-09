Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin Bölgesel Eğitimleri, Ayvalık'ta Başladı

(BALIKESİR) - Kıyı Ege Belediyeler Birliği'ne üye belediyelerin kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen bölgesel eğitimler toplantısı, Ayvalık Kırlangıç Yaşam Merkezi Tarihi Sabunhane'de başladı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin bölgesel eğitimleri, Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde başladı. Kıyı Ege Belediyeler Birliği'ne üye belediyeleri ilçede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mesut Ergin, yerel yönetimlerin sahada karşılaştığı güncel sorunların ele alındığı eğitim programının faydalı bir çalışma olduğunu belirtti. Ergin, bu tür organizasyonların belediyeler arası ortak dil ve uygulama birliğinin gelişmesine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Yerel yönetimlerin yalnızca hizmet üreten kurumlar olmadığına değinen Ergin, günlük çalışma hayatında karşılaşılan pek çok sorunun, doğru bilgiye zamanında erişim ve ortak uygulama diliyle çok daha sağlıklı biçimde çözülebileceğini belirtti.

Bölgesel eğitimlerin en önemli özelliğinin teorik bilginin yanı sıra uygulamaya dönük deneyimlerin paylaşımına imkan tanıması olduğunun altını çizen Ergin, "Bu sayede belediyeler arasında bilgi ve tecrübe aktarımı güçleniyor. Bu programın hayata geçirilmesinde emeği geçen Kıyı Ege Belediyeler Birliği yöneticilerimize, eğitmenlerimize ve katkı sunan tüm belediyelerimize teşekkür ediyorum. Eğitimlerin hepimiz için verimli ve yol gösterici olmasını diliyorum" dedi.