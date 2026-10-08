Kıyı Emniyeti, içinde 2 kişi bulunan 5 metrelik tekneyi Rumeli Feneri'nde kurtardı

Kıyı Emniyeti, içinde 2 kişi bulunan 5 metrelik tekneyi Rumeli Feneri'nde kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sarıyer açıklarında 2 kişinin bulunduğu 5 metre uzunluğundaki teknenin Rumeli Feneri önlerinde sürüklendiğini açıkladı. Sürüklenen tekne Bayrak-1 botuyla yedeklenerek Rumeli Feneri'nde emniyete alındı.
Sarıyer açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan teknenin kurtarıldığı bildirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, içinde 2 kişinin bulunduğu 5 metre boyundaki tekne Rumeli Feneri önlerinde sürüklendi.
Tekne, "Bayrak-1" botu tarafından yedeklenerek, Rumeli Feneri'nde emniyete alındı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?