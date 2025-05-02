Kızılay'dan Kurban Bayramı Açıklaması - Son Dakika
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Kızılay'dan Kurban Bayramı Açıklaması

Kızılay\'dan Kurban Bayramı Açıklaması

Kızılay, kurban vekalet bedellerini belirleyerek, 4 milyon kişiye et ulaştırmayı hedefliyor.

02.05.2025 12:05
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Türk Kızılayı Bursa İl Merkezi Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, Kurban Bayramı için vekaletle kurban kesime ilişkin açıklama yaptı.

Emrah Hatun Yılmaz Kızılay Aşevi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Tutanç, 2025 vekalet bedellerinin yurt içinde 13 bin 250 lira, Gazze ve Filistin'deki savaş mağdurları için 13 bin 250 lira ve yurt dışı için 5 bin 250 lira olarak belirlediğini belirtti.

"Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye" sloganıyla Türkiye, Gazze ve Filistin ile 22 ülkedeki ihtiyaç sahipleri için vekaletle kurban kesilmesinin hedeflendiğini aktaran Tutanç, Gazze ve Filistin'deki mağdurlar için 3 yıl ömürlü kavurma konserveleri hazırlanarak bölgeye ulaştırılacağını bildirdi.

Yurt içindeki ihtiyaç sahiplerine de değinen Tutanç, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin genelinde tespit edilmiş birçok ihtiyaç sahibimiz var ve bu ihtiyaç sahiplerine konserveler halinde peyderpey bu etler dağıtılıyor. Ayrıca şu anda içinde bulunduğumuz aşevi gibi Kızılay'ın 47 aşevi var Türkiye genelinde. Bu etler yıl boyunca bu aşevlerinde de kullanılmak üzere peyderpey dağıtılıyor. Yerelde bu kurban etlerimiz yaklaşık 15 bin kişiye ulaştırıyor. Uluslararası operasyonda ve Türkiye genelinde bu sene de yaklaşık 4 milyon kişiye ulaşılması hedefleniyor. 2024 yılında 5 milyona yakın kişiye kurban etleri ulaştırıldı. Bu sene de 4 milyonun üstünde ihtiyaç sahibine kurban etlerine ulaştırmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

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