Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde çöken ahırdaki 15 büyükbaş hayvandan 5'i öldü.
İlçeye bağlı Cacıklar köyünde Sümbül Türk'e ait ahır, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş makinesinin desteğiyle AFAD ekipleri ve vatandaşlar, ahırdaki hayvanları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.
Ekiplerce yapılan çalışmada göçük altında kalan 15 büyükbaş hayvandan 10'u kurtarıldı, 5'i ise öldü.
Son Dakika › Güncel › Kızılırmak'ta Ahır Çöktü: 5 Hayvan Öldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?