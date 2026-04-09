Kızıltepe'de Sağanak, Sokaklar Göle Döndü

Kızıltepe ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Zemin katta bulunan bazı ev ve işyerlerini ise su bastı. Yağış sonrası Kızıltepe ilçe merkezindeki Eski Hastane Caddesi, Urfa Caddesi, Ersoylu Caddesi ve Halı Sokağı'nda su birikintileri oluştuğu görüldü. Bazı bölgelerde rögarların tıkanması sonucu biriken sular, kot altındaki ev ve işyerlerini bastı. Bölgede temizlik çalışmaları başladı.