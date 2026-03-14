Kızıltepe\'de Tırda Yangın Çıktı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hayvan yemi yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.

Akziyaret Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilmeyen 63 AID 140 plakalı tırın dorsesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince, yangın söndürüldü.