Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den Kurban Bayramı mesajı

Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

15.06.2024 23:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, birlik ve beraberliğin önemini hissettikleri bayramı karşılamanın huzuru, heyecanı ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Bayramların müstesna günler olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bayram günlerinde özellikle kimsesi olmayan vatandaşlarımızın, yetim ve öksüz, hasta kardeşlerimizin kapılarını çalmak, onların yanlarında olmak, onlara kol kanat gererek yalnız olmadıklarını hatırlatmak, hanelerine bayram sevincini taşımak, bayramın bereketini paylaşmak hepimizin vazifesidir. Bu duygu ve düşüncelerle birlikte aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor, bayramın memleketimize ve tüm insanlığa dostluk, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum. Milletimizin ve memleketimizin birlik ve beraberliği uğrunda hayatını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anarken, öncelikle gazilerimize ve şehit ailelerimize minnet ve şükranlarımı ifade ederek bayramlarını tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Abdullah Şahin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:03 Ersan Şen’den Eylem Tok’un oğluyla ilgili tepki çeken sözler Ersan Şen'den Eylem Tok'un oğluyla ilgili tepki çeken sözler
22:11 Almanya’da sokaklar alev alev Göstericilerle polis çatıştı: Çok sayıda gözaltı var Almanya'da sokaklar alev alev! Göstericilerle polis çatıştı: Çok sayıda gözaltı var
22:08 Adıyaman’da skandallar zinciri Doktorla hastanenin kavgası, Hamza bebeğin hayatına mal oldu Adıyaman'da skandallar zinciri! Doktorla hastanenin kavgası, Hamza bebeğin hayatına mal oldu
21:56 Diyanet’le ilgili bomba iddia S. Arabistan’a şikayet edilen hacı adayları gözaltına alındı Diyanet'le ilgili bomba iddia! S. Arabistan'a şikayet edilen hacı adayları gözaltına alındı
20:59 Dışişleri Bakanı Fidan’dan Rusya-Ukrayna savaşı uyarısı: Köprüden önceki son çıkış olabilir Dışişleri Bakanı Fidan'dan Rusya-Ukrayna savaşı uyarısı: Köprüden önceki son çıkış olabilir
23:57 Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti
23:44 İtalya, Arnavutluk sürprizine izin vermedi: 2-1 İtalya, Arnavutluk sürprizine izin vermedi: 2-1
22:53 İtalya maçında sakatlanan milli futbolcu Ozan Kabak, ameliyat oldu İtalya maçında sakatlanan milli futbolcu Ozan Kabak, ameliyat oldu
22:26 Turnuva tarihine geçen gol Arnavutluk, İtalya’yı 23. saniyede avladı Turnuva tarihine geçen gol! Arnavutluk, İtalya'yı 23. saniyede avladı
22:14 Cuma namazı kılanlara küfürler yağdırıp video çekti Ekipler hemen alarma geçti Cuma namazı kılanlara küfürler yağdırıp video çekti! Ekipler hemen alarma geçti
22:02 Komiser 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Komiser 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
21:17 Arda Güler yolu gösterdi Bir Türk daha Real Madrid’e gidiyor Arda Güler yolu gösterdi! Bir Türk daha Real Madrid'e gidiyor
20:50 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan şahsın ifadesinden yeni detaylar: Bomba süsü verilmiş düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ifadesinden yeni detaylar: Bomba süsü verilmiş düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 00:45:11. #1.13#
SON DAKİKA: Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement