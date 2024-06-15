Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den Kurban Bayramı mesajı

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Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, birlik ve beraberliğin önemini hissettikleri bayramı karşılamanın huzuru, heyecanı ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Bayramların müstesna günler olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bayram günlerinde özellikle kimsesi olmayan vatandaşlarımızın, yetim ve öksüz, hasta kardeşlerimizin kapılarını çalmak, onların yanlarında olmak, onlara kol kanat gererek yalnız olmadıklarını hatırlatmak, hanelerine bayram sevincini taşımak, bayramın bereketini paylaşmak hepimizin vazifesidir. Bu duygu ve düşüncelerle birlikte aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor, bayramın memleketimize ve tüm insanlığa dostluk, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum. Milletimizin ve memleketimizin birlik ve beraberliği uğrunda hayatını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anarken, öncelikle gazilerimize ve şehit ailelerimize minnet ve şükranlarımı ifade ederek bayramlarını tebrik ediyorum."