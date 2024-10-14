KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Rumlarla görüşmeler konusunda şartlarının açık ve net olduğunu söyledi Açıklaması - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Rumlarla görüşmeler konusunda şartlarının açık ve net olduğunu söyledi Açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Rumlarla görüşmeler konusunda şartlarının açık ve net olduğunu söyledi Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde yemekte bir araya geleceklerini ifade ederek, Rumlar ile görüşmeler konusunda şartlarının açık ve...

14.10.2024 11:52
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde yemekte bir araya geleceklerini ifade ederek, Rumlar ile görüşmeler konusunda şartlarının açık ve net olduğunu, KKTC'nin egemenliğinin ve eşitliğinin tescil edilmesi gerektiğini söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, New York'ta 15 Ekim'de Rum lideri Hristodulidis ile bir araya geleceği gayriresmi yemek öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kıbrıs'ta bundan sonra yapılacak bir anlaşmanın iki devletin işbirliği şeklinde olacağını belirten Tatar, söz konusu yemekte karşı tarafa milli siyaset olarak benimsedikleri "egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü" şeklindeki tezlerini anlatma fırsatı bulacaklarını kaydetti.

Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, BM 79. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, uluslararası kamuoyuna KKTC'nin tanınması yönündeki çağrısının kendileri için değerli olduğunu dile getirerek, Kıbrıs konusunda artık federasyon temelli müzakerelerin gündemlerinde olmadığını ifade etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Rum lideri Hristodulidis ile bir araya gelecekleri yemeğin hiçbir ajandası olmayan 3'lü formatta yapılacağını söyleyerek, Rum tarafının, Kıbrıs'taki iki kesim arasında 2017'de Crans- Montana'da yarım kalan görüşmelerin kaldığı yerden devam etme arzusunda olduğunu, Kıbrıs Türklerinin müktesep haklarının kabul edilmeden ve açık ve net olan şartların yerine getirilmeden resmi görüşme sürecinin asla başlamayacağını vurguladı.

Kıbrıs Türkü'nün hür iradesinin eseri olan devletin mutlak parçası olmadığı bir anlaşmanın mümkün olmadığına işaret eden Tatar, şunları kaydetti:

"Rumlar ile görüşmeler konusunda bizim şartlarımız açık ve net. Egemenliğimiz tatmin edildiği zaman görüşme sürecine başlanabilir. Egemen eşitliğimizin tescil edilmesi gerekir. Yemekte egemenliğimizin tatmini anlamında, KKTC'ye doğrudan uçuşlar ve ticaretin başlaması, haksız yere ticaret, spor, müzik ve devletler arası görüşmeler konusunda uygulanan çağ dışı ambargo, izolasyon ve engellemelerin kaldırılması gerektiğini muhataplarıma anlatacağım."

Cumhurbaşkanı Tatar, iki devletli, egemen eşit ve eşit uluslararası statüye sahip siyasetlerinden geri adım atmayacaklarını da dile getirerek, "Bu yemek bizim tezlerimizi anlatmak açısından fırsattır." diye konuştu.

Kaynak: AA

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