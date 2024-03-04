KKTC Dışişleri Bakanlığı: BM Barış Gücü statüko bekçiliğinden öteye gidememiştir - Son Dakika
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KKTC Dışişleri Bakanlığı: BM Barış Gücü statüko bekçiliğinden öteye gidememiştir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs'ta 60. yılını dolduran Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü misyonuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, BM Barış Gücü'nün barışı tesis etmek veya taraflar arasında uzlaşı sağlamaktan ziyade statüko bekçiliği yaptığı vurgulandı. Ayrıca, Kıbrıs Türk toplumunun BM Barış Gücü askerleri dahil uluslararası toplumun gözleri önünde yok edildiği belirtildi. KKTC Dışişleri Bakanlığı, BM Barış Gücü'nün faaliyetlerini yasal bir zeminde yürütmesi için girişimlerinin devam edeceğini ifade etti.

04.03.2024 20:17
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs'ta 60. yılını dolduran Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü misyonuyla ilgili "BM Barış Gücü'nün misyonu, barışı tesis etmek veya taraflar arasında bir uzlaşı sağlamaktan ziyade statüko bekçiliğinden öteye gidememiştir." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BM Barış Gücü'nün 60 yıllık misyon süresiyle dünyadaki en uzun"Barış Gücü" görevini yürüttüğü belirtilerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1964 tarihli ve 186 sayılı kararı alırken, "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin ortağı olan Türklerin silah zoruyla devletten atılmalarını dikkate almadığı vurgulandı.

BMGK'nin ilgili kararından sonra uluslararası toplumun; Rumlara Ada'daki tek meşru hükümet, Türklere ise "azınlık" bir toplum muamelesi gösterdiği kaydedilen açıklamada, 1963-1974 döneminde Kıbrıs Türk toplumun BM Barış Gücü askerleri dahil uluslararası toplumun gözleri önünde yok edildiği belirtildi.

Açıklamada, BM Barış Gücü'nün Ada'ya konuşlanmasıyla ilgili alınan BMGK kararının Kıbrıs meselesine yanlış teşhis konulmasına da sebep olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"BM Barış Gücü'nün misyonu, barışı tesis etmek veya taraflar arasında bir uzlaşı sağlamaktan ziyade statüko bekçiliğinden öteye gidememiştir. Kıbrıs Türk halkının 11 yıl boyunca yaşadığı mezalime son veren ve bugün hala barışı sağlayan ve koruyan yegane taraf, 1974'te 1960 Uluslararası antlaşmalarından kaynaklanan meşru hakları çerçevesinde Ada'ya müdahale eden ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'dir."

"Girişimlerimiz devam edecektir"

BM Barış Gücü'nün Ada'daki varlığının 60. yılının Kıbrıs Türkleri için kutlanacak değil aksine özden gelen ve meşru haklarının elinden alınışının tarihi simgesi olduğu belirtilen açıklamada, BM Barış Gücü'nün 60 yıldan beri görev süresinin uzatılmasında halen meşruluğunu yitirmiş "Kıbrıs hükumeti"ne atıfta bulunulduğuna dikkati çekildi.

Açıklamada, BM Barış Gücü'nün KKTC'nin rızası alınmadan ülkede iyi niyet ve misafirperverlik çerçevesinde faaliyet yürüttüğüne işaret edilerek, "BM Barış Gücü'nün bundan böyle faaliyetlerini yasal bir zeminde yürütmesi konusunda girişimlerimiz devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC Dışişleri Bakanlığı: BM Barış Gücü statüko bekçiliğinden öteye gidememiştir - Son Dakika

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