KKTC'ye Turizm Çağrısı - Son Dakika
KKTC'ye Turizm Çağrısı

KKTC\'ye Turizm Çağrısı
28.03.2026 17:33
Fikri Ataoğlu, KKTC'nin ana vatanın parçası olduğunu vurgulayarak Türkiye'den KKTC'ye gelin çağrısı yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "KKTC ana vatanın bir parçası. Ddolayısıyla ana vatandaki kardeşlerimize her zaman yapmış olduğumuz çağrı; farklı adalara, ülkelere gidileceğine kendi adamız olan KKTC'ye gelinsin." dedi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ile Kuzey Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) işbirliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında Nevşehir'e gelen Ataoğlu, Valiliği ziyaret etti.

Ziyarette Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Ataoğlu, Vali Ali Fidan'dan Kapadokya turizmi hakkında bilgi aldı.

Burada konuşan Ataoğlu, Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri olan Nevşehir'de TÜRSAB ve KITSAB işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe katıldıklarını söyledi.

Ataoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"KKTC ana vatanın bir parçası. Ddolayısıyla ana vatandaki kardeşlerimize her zaman yapmış olduğumuz çağrı; farklı adalara, ülkelere gidileceğine kendi adamız olan KKTC'ye gelinsin. Bu çağrımızı her meyanda tekrarlıyoruz. Köprülerin oluşturulması, geleceğimiz, kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz içindir. Netice itibarıyla KKTC'ye baktığınızda geçtiğimiz yıllar içerisindeki var olmasına vesile olan yine o büyüklerimizin Anadolu'nun bağrından kopup oraya gidenler ve o günden bugüne o toprakları muhafaza ederek, koruyarak canlarını vere vere, kanlarını döke döke bugünlere kadar gelmemizdir. Bize düşen görev, bu birlikteliğimizi en iyi şekilde anlatmak ve karşılıklı gidişlerin gelişlerin daha da artarak devam etmesidir."

Vali Fidan da ziyaretin KKTC'nin Türkiye'nin ayrılmaz parçası olduğunu, turizm başta olmak üzere her alanda birlik ve beraberlik içinde çalışmaların yürütülmesine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Daha sonra Ürgüp ilçesini gezen Ataoğlu, yarın Göreme beldesindeki bir otelde TÜRSAB ve KITSAB tarafından düzenlenecek toplantıda turizmcilerle buluşacak.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Nevşehir, Politika, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'ye Turizm Çağrısı - Son Dakika

Marmaris’teki rüşvet operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı Marmaris'teki rüşvet operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Güler, Katar Emiri’nin kardeşlerini kabul etti Bakan Güler, Katar Emiri'nin kardeşlerini kabul etti
İzlemesi bile heyecan verici Beğeni yağmuruna tutulan video İzlemesi bile heyecan verici! Beğeni yağmuruna tutulan video
FBI direktörünün e-posta adresi hacklendi FBI direktörünün e-posta adresi hacklendi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan sürpriz market denetimi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan sürpriz market denetimi
İran’dan ölen çocuklar için anlamlı mesaj İran'dan ölen çocuklar için anlamlı mesaj

17:42
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti.
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti.
17:11
Neçirvan Barzani’nin konutuna saldırı Duhok’taki ev, dronların hedefi oldu
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu
15:27
CHP lideri Özel, Özkan Yalım’ın görüntüleri için özür diledi
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi
15:12
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı Bir de rest çekti
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti
14:24
Trump’tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
14:20
Korkunç olay Başgardiyan Hayal ölü bulundu, mesai arkadaşı gözaltında
Korkunç olay! Başgardiyan Hayal ölü bulundu, mesai arkadaşı gözaltında
SON DAKİKA: KKTC'ye Turizm Çağrısı - Son Dakika
