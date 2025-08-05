Klyuchevskoy Yanardağı'ndan Kül Püskürmesi

VLADIVOSTOK, 5 Ağustos (Xinhua) -- Rusya'nın uzak doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda bulunan Klyuchevskoy Yanardağı salı günü deniz seviyesinden 7 kilometre yüksekliğe ulaşan kül püskürttü. Yerel yetkililer, kül bulutunun güneydoğu yönünde Pasifik Okyanusu'na doğru sürüklendiğini bildirdi.

Acil Durumlar Bakanlığı'nın Kamçatka şubesi Telegram kanalında yaptığı açıklamada, "Kül bulutunun güzergahında yerleşim yeri bulunmuyor ve şu ana kadar herhangi bir yerleşim yerinde kül serpintisi kaydedilmedi. Ayrıca an itibarıyla yanardağ çevresinde kayıtlı turist grubu da bulunmuyor" ifadelerine yer verdi.

Yanardağ, yüksek kül emisyonu olasılığı ve havacılık açısından oluşturduğu potansiyel tehlike nedeniyle havacılık faaliyetleri için "turuncu" renk koduyla işaretlendi.

Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi'nin Kamçatka şubesi, pazartesi günü Klyuchevskoy Yanardağı'ndan yükselen dört ayrı kül bulutu kaydederken, bu bulutlardan en yükseği, deniz seviyesinden 9 kilometreye kadar ulaştı.

Deniz seviyesinden 4.754 metre yükseklikte bulunan ve Avrasya'nın en yüksek aktif yanardağı olan Klyuchevskoy, Ust-Kamçatski bölgesinde yer alıyor. Yanardağdaki mevcut patlamalar nisan ayında başlamıştı.

30 Temmuz'da Kamçatka'yı sarsan 8,8 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından volkanik hareketlilik yaşandı. 1952'den bu yana bölgedeki en güçlü sarsıntı olarak kayıtlara geçen ve Kuril Adaları'nın kuzeyine kadar olan bölgede hissedilen deprem, tsunami uyarısına yol açmış, Severo-Kurilsk bölgesinde olağanüstü hal ilan edilmişti.