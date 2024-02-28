Kocaeli'de Altın Dolandırıcıları Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de Altın Dolandırıcıları Serbest Bırakıldı

Kocaeli\'de Altın Dolandırıcıları Serbest Bırakıldı

Kocaeli'de değeri düşük altın bilezik satarak 5 kuyumcuyu 200 bin lira dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ancak çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

28.02.2024 18:29  Güncelleme: 18:30
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Kocaeli'de değeri düşük altın bilezik satarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, değeri düşük altın bilezik satarak 5 kuyumcuyu 200 bin lira dolandırdığı ileri sürülen B.K, F.S, ve M.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin sonucunda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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