Kocaeli'de DEVA Partisi Başkanı Cinayeti: Müebbet Ceza - Son Dakika
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Kocaeli'de DEVA Partisi Başkanı Cinayeti: Müebbet Ceza

Kocaeli\'de DEVA Partisi Başkanı Cinayeti: Müebbet Ceza

Körfez'de Savaş Taş'ı öldüren Fırat Ceylan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay borç yüzünden çıktı.

12.11.2024 21:34
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KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 2022 yılında, DEVA Partisi Körfez İlçe Başkan Yardımcısı Savaş Taş'ı (41) tabancayla vurarak öldüren Fırat Ceylan (30), 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, 'Hakaret', 'Tehdit' ve İ.K'ya karşı 'Kasten yaralama' suçlarından toplamda 4 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 21 Eylül 2022'de, Körfez ilçesi Güney Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Fırat Ceylan ve ağabeyi R. C., borç-alacak meselesinden husumetli olduğu, DEVA Partisi Körfez İlçe Başkan Yardımcısı Makine Mühendisi Savaş Taş'ın tekstil atölyesine gitti. Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Fırat Ceylan, Savaş Taş'ı tabancayla vurdu. Bu sırada seken mermilerden biri de iş yeri çalışanı İ.K. isimli kadının ayağına isabet etti. Ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Taş, kurtarılamadı. İ.K. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis tarafından gözaltına alınan 2 şüpheliden Fırat Ceylan tutuklandı, R. C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fırat Ceylan hakkında 'Kasten öldürme' ve 'Silahlı yaralama' suçundan, R.C. hakkında ise 'suça iştirak'ten dava açıldı.

'BENİM MAĞDURİYETİMİ ANLAMADI'

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen önceki duruşmalarda tutuklu sanık Fırat Ceylan, Savaş Taş'ın kendilerini ticari olarak zarara uğrattığını, mağduriyetlerini de gidermediğini söyledi. Olay günü hakkında da dinlenen Fırat Ceylan "Olay günü karşılıksız çıkan çekimin düzeltme hakkını kullanmak ve makineler hakkında konuşmak istedim ancak benim mağduriyetimi anlamadı. Gayet sakin davrandı. İlk önce bana vurdu, sonra da ağabeyime vurdu. Bana vurduktan sonra ben de kendisine vurdum. Ağabeyimin vurup vurmadığını hatırlamıyorum" dedi.

AİLESİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Fırat Ceylan hazır bulunurken ağabeyi R.C. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Öldürülen Savaş Taş'ın eşi ile babasının da hazır bulunduğu duruşmada aile, sanıkların cezalandırılmasını istedi. Duruşmada dinlenen Fırat Ceylan, olay nedeniyle pişman olduğunu söyleyerek Savaş Taş'ın ailesinden özür diledi. Diğer sanık R.C. ise suçlamaları reddederek beraatini istedi.

KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme, Fırat Ceylan'ın Savaş Taş'a karşı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, 'Hakaret', 'Tehdit' ve İ.K'ya karşı 'Kasten yaralama' suçlarından toplamda 4 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Tutuksuz yargılanan sanık R. Ceylan hakkında mahkeme, 'Basit yaralama' suçundan 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de DEVA Partisi Başkanı Cinayeti: Müebbet Ceza - Son Dakika

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