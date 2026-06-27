Kocaeli'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Kocaeli'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Kocaeli\'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
27.06.2026 20:36
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosiklet, minibüse çarptı; sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde minibüse çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Otoyolun Ankara istikameti İzmit ilçesi Akmeşe yol ayrımı mevkisinde S.Ö. idaresindeki 34 BC 5343 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen 07 BBR 701 plakalı minibüse arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

S.Ö'nün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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