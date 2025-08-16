Kocaeli'de Orman Yangını İkinci Günde - Son Dakika
Kocaeli'de Orman Yangını İkinci Günde

16.08.2025 14:49
Karamürsel'de yangın devam ediyor; ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor.

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde dün çıkan orman yangınına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürüyor. Yangının ikinci gününde, yanan alanlar dronla görüntülendi. Karamürsel ilçesi kırsal Suludere Mahallesi yakınındaki ormanda, dün saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, kırsal Akçat ve Safiye Mahallesi yakınlarındaki ormana da sıçradı. Akçat Mahallesi'ndeki bazı evlerde hasar oluştu. Akçat'ın yanı sıra Suludere ile Safiye Mahalleleri de tahliye edildi. Yangına; 10 helikopter, 6 uçak, 41 itfaiye aracı, 76 su tankeri, 78 arazöz, 23 iş makinesi, 2 ambulans ve 963 personel ile havadan ve karadan müdahalede edildi. Havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verildi. Yangının enerjisi düşerken, karadan müdahale gece boyunca sürdü. Bugün sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale de yeniden başladı. Yangın 24 saati aşkın süredir devam ederken, ekiplerin çalışmaları sürüyor. Yangının ikinci gününde, yanan alanlar dronla görüntülendi.

Kaynak: DHA

