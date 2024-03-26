Kocaeli\'de teleferik hizmete başladı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nü aynı anda izleme imkanı sunarak Samanlı Dağları'nın zirvesine ulaşım sağlayan teleferik hizmete alındı.
Kentin "yarım asırlık hayali" olarak nitelendirilen Kartepe Teleferik Projesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tamamen kendi kaynaklarıyla Türkiye'de bir ilk olarak Sanayi İşbirliği Projesi kapsamında hayata geçirildi.
Derbent ile Kuzuyayla arasında çalışan teleferik projesinde 10'ar kişilik 72 kabin bulunuyor. Saatte 1500 kişi kapasiteli teleferik, yeşil ile mavinin tonlarıyla iç içe yolculuk imkanı sunuyor.
Resmi açılışı 28 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması planlanan teleferiğin hizmete alınmasına vatandaşlar ilgi gösterdi.
"Seyir zevki yüksek bir hat oluşturduk"
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanı Fatih Gürel, AA muhabirine, iki istasyon arasındaki mesafenin 4 bin 800 metre olduğunu aktararak, çevre dostu bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.
Gürel, maliyeti artırmasına rağmen direk yüksekliği artırılıp projelendirmenin ağaç kesmeden, ağaçların üzerinden yapıldığını dile getirerek, "Bu doğa dostu bir hat ortaya çıkmasını sağladı. Hem de seyir zevki yüksek bir hat oluşturmuş oldu." dedi.
Güvenlik önlemleriyle ilgili de bilgi veren Gürel, "Özellikle bu tip turistik tesislerde kabin içinde kamera sistemleri, yangın algılama sistemleri, bas konuş sistemleri ve anons sistemleri olmaz ama Kartepe teleferik hattımızda kabinlerin içinde bunlar mevcut. Kontrol merkezinden yine anlık bir şekilde takibi yapılabilmekte. Acil bir durum oluştuğunda erken hazırlık yapma imkanı sağlamakta." diye konuştu.
Gürel, teleferiğin Ramazan Bayramı'nın sonuna kadar ücretsiz hizmet vereceğini aktararak, "Vatandaşlarımız Kartepe'nin eşsiz doğasını izleyerek Kuzuyayla'ya ulaşacaklar. Kuzuyayla bölgesi zaten doğa harikası bir yer. Orada kuracağımız tesislerle yılın 365 günü aktif hizmet planlanıyor. Onlar da bittikten sonra hem seyir zevki yüksek hem de zirveye ulaştığınızda huzurlu bir ortama kavuşmuş olacağız." ifadelerini kullandı.
Ailesiyle teleferiğe binen 15 Temmuz gazisi Ali Önkol ise teleferiğin hizmete alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Teleferik yolculuğunun güzel manzara sunduğunu belirten Önkol, "Kabinlerin içi çok geniş. Doğanın güzelliği zaten anlatılamaz, görülmesi gerekiyor bence. Herkesin gelip bu yolculuğu deneyimlemesini tavsiye ederim." dedi.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de teleferik hizmete başladı - Son Dakika
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Daire Başkanları Toplantısı, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, daire başkanları gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetler hakkında Rektör Özölçer'i bilgilendirdi.
YouTube, yapay zeka özellikleri için denemeler yapmaya başladı. Mobilde çift dokunma ile videonun bir kısmını atlamanız mümkün olacak. Yapay zeka, kullanıcıya atlamak istediği bölüm tavsiyesi verecek ve içerik üreticileri bölüm atlama için verilen tavsiyeleri belirleyebilecek. Ancak kullanıcıların önemli anları da geçme riski bulunuyor.
Çin tarafından getirilen kısıtlamalar nedeniyle Google servislerini kullanamayan Apple, Çin pazarında Baidu AI ile işbirliği yapacak. Apple'ın yeni cihazları, iOS 18 ile birlikte Baidu AI özellikleriyle piyasaya sürülecek. Bu işbirliği, Apple'ın marka değerini Çin pazarında arttıracak ve Baidu'yu daha da kapsamlı bir şirket haline getirecek.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, iftar programları kapsamında jandarma personeliyle bir araya geldi. İl Jandarma Komutanlığında gerçekleşen programa Ekici'nin yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile jandarma personeli katıldı. Ekici, iftar programında yaptığı konuşmada, ramazan ayında birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, gece gündüz demeden vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışan güvenlik güçlerine teşekkür etti. Programda dualar eşliğinde oruç açıldı.
Dışişleri Bakanlığı, Belçika'da gerçekleşen saldırılar sonrasında Brüksel ve Ankara'da Belçika makamlarıyla iletişime geçtiğini açıkladı. Bakanlık, Türk vatandaşlarıyla da diplomatik temsilciler aracılığıyla iletişim kurdu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'da seçim otobüsüyle gezerek vatandaşları selamladı. Kurum, İstanbul için hayallerinin olduğunu belirterek, evlerde deprem riskinin bulunmamasını ve trafik çilesinin yaşanmamasını hayal ettiklerini söyledi. Ayrıca, Ayancık başta olmak üzere depremzedeleri unutmadıklarını ve İstanbul'un kaynaklarını İstanbul'a harcayacaklarını vurguladı.
Aydın Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda son bir hafta içerisinde 15 bin 398 şahsın sorgusu yapıldı. Bu süre zarfında 235 şahıs yakalanırken, 83 şahıs tutuklandı. Ayrıca, 18 hırsızlık olayı aydınlatıldı ve 3 adet silah ele geçirildi. 2024 yılında ise toplamda 1801 şahıs yakalandı ve 870 şahıs tutuklandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?