Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 400 Gram Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 400 Gram Skunk Ele Geçirildi

Kocaeli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 400 Gram Skunk Ele Geçirildi

Kocaeli'de yapılan operasyonda 1 kişi tutuklandı, farklı uyuşturucular ele geçirildi.

03.10.2024 14:47
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KOCAELİ'nin 4 ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda, tereyağına emdirilmiş 400 gram skunkun da bulunduğu değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu suçları ile mücadele kapsamında, 26 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında İzmit, Başiskele, Gebze ve Kartepe ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kilo 659 gram kubar esrar, 228 gram sentetik kannabinoid, 400 gram tereyağına emdirilmiş skunk ile 354 gram skunk, 7 gram metamfetamin ve 7 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Toplam 10 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 7 kişi ifadelerinin ardından, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

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