Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eski karısını sokakta bıçakla yaralayan sanık 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Tuncay H. ile avukatı katıldı.

Esasa ilişkin mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanığın "boşandığı eşe karşı neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen sanık öldürmeye yönelik hareket etmediğini ileri sürerek, "Kendisi beni tahrik etti. Çocuklarımın annesi kendine yeni bir hayat kurdu evlendi. Çocuklarım ortaokula gidiyor. Yeniden bir hayat kurmam için bana yardımcı olmanızı istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Tuncay H'ye "haksız tahrik altında boşandığı eşe karşı kasten yaralama" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanığın tahliyesine hükmetti.

Olay

Gölcük ilçesi Şirinköy Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde 1 Şubat 2025'te, Tuncay H. (38) ile boşandığı eşi Tuba Y. (30) arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Tuncay H. eşini bıçakla yaralamıştı.

Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Tuba Y, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Tuncay H. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.