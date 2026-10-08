Kocaeli Karamürsel'de sanık, baba ve oğlunu öldürmekten 2 kez 12 yıl 6 ay hapis aldı - Son Dakika
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Kocaeli Karamürsel'de sanık, baba ve oğlunu öldürmekten 2 kez 12 yıl 6 ay hapis aldı

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Karamürsel'de baba ve oğlunu silahla öldüren sanık, haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 2 kez 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık ayrıca 6136 sayılı Kanun'a muhalefetten 2 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira para cezası aldı; kanser tedavisi nedeniyle tutuklanmadı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde baba ve oğlunu silahla öldüren sanık, 2 kez 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık İ.K. (76) ve taraf avukatları hazır bulundu.

Son sözü sorulan İ.K, öldürme kastı olmadığını savunarak, beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 2 kez 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanığa "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezası ve 25 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

Kanser tedavisi nedeniyle tutuklanmasına yer olmadığına karar verilen sanık hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Süreç

Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi'ndeki Karamürsel Devlet Hastanesi önünde 3 Temmuz 2025'te Mehmet Canımoğlu (60) ve oğlu Aykut Canımoğlu'na (30) silahla ateş edilmiş, baba ve oğlu olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Kaçan zanlı İ.K. polis ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı.

İlk duruşmanın ardından, kanser hastalığı nedeniyle Adli Tıp Kurumundan alınan raporda İ.K'nin cezaevi şartlarında kalmasının uygun olmadığı yönünde görüş bildirilmesi üzerine mahkeme heyeti, sanığın tahliyesine karar vermişti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis, "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Kaynak: AA
Kanser TedavisiKaramürsel3. SayfaKocaeliGüncelSon Dakika

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